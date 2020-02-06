В «Трезвой России» оценили список регионов — лидеров по потреблению водки

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал список регионов — лидеров по потреблению водки.

«Я вижу позитивную динамику от применения меры ограничительного характера. Если бы не было тех ограничительных мер, которые есть сегодня, то ситуация была бы в два — два с половиной раза хуже», — заявил он в беседе с URA.RU.

Вместе с тем Хамзаев выразил мнение, что не существует единого решения, которое работало бы для всех. Как пояснил эксперт, работа по введению ограничений очень сложная и должна учитывать психологические особенности населения.

«Если регион считает, что нужно ограничивать алкоголь больше, чем предусматривают федеральные нормы, то у него должно быть полное право на это», — полагает он.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя сообщала, что в число российских регионов, лидировавших по объёму потребления водки в 2019 году, вошли Сахалинская и Магаданская области, Республика Коми, Карелия, а также Чукотка.