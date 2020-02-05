В Удмуртии вынесли приговор по делу об истязании ребёнка

Житель Игринского района Удмуртии приговорён к заключению сроком на три года восемь месяцев за истязание пасынка и причинение вреда здоровью средней тяжести.

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По информации следователей, обвиняемый бил мальчика из личной неприязни. Издевательства продолжались с октября 2018 года по июль 2019-го, пока ребёнок не сбежал из дома.

Полицейские нашли мальчика и обнаружили у него на теле следы побоев. Пасынка забрали из семьи в реабилитационный центр.

Мать лишили родительских прав. Директор школы, где обучался мальчик, получил выговор. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе уволен.

Ранее Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело в отношении 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.