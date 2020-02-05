Гранатомётчики ВВО провели масштабные учения

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На полигонах Восточного военного округа прошли масштабные учения гранатомётчиков. В стрельбах задействованы около 3 тыс. военнослужащих.
Гранатомётчики ВВО провели масштабные учения
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Практические тренировки включали боевую стрельбу с новыми элементами и упражнениями. В частности, гранатомётчики поразили подвижные мишени, исполненные с высокой степенью реалистичности.

Участников учений также обучили порядку ликвидации современной бронированной техники.

Примерно половина стрельб пройдёт в условиях тёмного времени суток.

Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.

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