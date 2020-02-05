Гранатомётчики ВВО провели масштабные учения
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Практические тренировки включали боевую стрельбу с новыми элементами и упражнениями. В частности, гранатомётчики поразили подвижные мишени, исполненные с высокой степенью реалистичности.
Участников учений также обучили порядку ликвидации современной бронированной техники.
Примерно половина стрельб пройдёт в условиях тёмного времени суток.
Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.