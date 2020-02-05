Более 500 морпехов ЧФ принимают участие в сборах по воздушно-десантной подготовке

Более 500 военнослужащих из состава отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота принимают участие в сборах по воздушно-десантной подготовке.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Морские пехотинцы выполняют прыжки с парашютом с высоты до 800 метров в полном боевом снаряжении из вертолёта Ми-8. Прыжки проводятся в дневное время при допустимых значениях погодных условий», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Также участники сборов отрабатывают приёмы и навыки по высадке тактического воздушного десанта из низколетящего вертолёта с высоты два-три метра.

Кроме того, военнослужащие проводят тренировки по выполнению временных нормативов по сбору в назначенной точке после приземления.

Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.