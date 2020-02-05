Шадаев оценил возможность замены паспорта мобильным приложением

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев прокомментировал возможность использования мобильного приложения в качестве замены гражданского паспорта.

«У нас сейчас есть бумажные паспорта. Очевидно, что многие страны перешли уже на смарт-карты. Наиболее передовые страны используют мобильное приложение при идентификации, когда фактически сам телефон становится в определённых случаях возможностью удостоверить свою личность», — отметил Шадаев в беседе с ФАН.

Министр добавил, что в настоящее время ведомство прорабатывает этот вопрос.

Ранее руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала в беседе с газетой «Известия», как будут выглядеть новые паспорта России.