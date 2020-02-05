Эксперт рассказал, когда лучше покупать авиабилеты

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Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал, когда лучше покупать авиабилеты.
Эксперт рассказал, когда лучше покупать авиабилеты
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что нужно внимательно следить за распродажами и скидками авиакомпаний, а также тщательно подбирать варианты полётов с учётом разнообразных альтернатив, в том числе стыковочных маршрутов.

«В то же время есть так называемые метапоисковики, которые анализируют динамику цен на долгосрочной основе и предлагают такой сервис, как рекомендации», — заявил эксперт.

По его мнению, правило «чем раньше купил билет, тем дешевле он обошёлся» уже потеряло актуальность.

«Международная ассоциация воздушного транспорта пересчитывает свой внутренний курс один раз в неделю применительно к России. Это для кого-то может быть актуальным, если речь идёт либо о приобретении билетов на международные направления, либо о внутрироссийском рейсе с покупкой из-за рубежа», — отметил Пантелеев.

Как считает эксперт, говорить о том, что будут какие-то радикальные изменения в стоимости перевозки, не приходится.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила пользу от введения электронных виз.

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