Эксперты оценили возможность подорожания электроники из-за распространения коронавируса

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Эксперты рассказали, что закрытие производств в Китае из-за коронавируса может привести к подорожанию электроники в России.
Эксперты оценили возможность подорожания электроники из-за распространения коронавируса
  • © Mark RALSTON / AFP

Об этом сообщают «Известия».

По словам директора по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяны Соколовой, в зоне риска — смартфоны.

По мнению специалиста, уже к концу февраля — началу марта возможны дефицит товара и рост цен.

Как полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, каждую неделю простоя фабрик цены на электронику будут расти на 1,5—3%.

Он отметил, что проблемы с поставками затронут все китайские бренды, а также Apple и частично Samsung.

Ранее Эльдар Муртазин в беседе со «Взглядом» оценил возможные последствия приостановки поставок смартфонов из Китая.

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