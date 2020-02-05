Эксперты оценили возможность подорожания электроники из-за распространения коронавируса

Эксперты рассказали, что закрытие производств в Китае из-за коронавируса может привести к подорожанию электроники в России.

Об этом сообщают «Известия».

По словам директора по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяны Соколовой, в зоне риска — смартфоны.

По мнению специалиста, уже к концу февраля — началу марта возможны дефицит товара и рост цен.

Как полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, каждую неделю простоя фабрик цены на электронику будут расти на 1,5—3%.

Он отметил, что проблемы с поставками затронут все китайские бренды, а также Apple и частично Samsung.

Ранее Эльдар Муртазин в беседе со «Взглядом» оценил возможные последствия приостановки поставок смартфонов из Китая.