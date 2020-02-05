Эксперты оценили возможность подорожания электроники из-за распространения коронавируса
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Об этом сообщают «Известия».
По словам директора по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяны Соколовой, в зоне риска — смартфоны.
По мнению специалиста, уже к концу февраля — началу марта возможны дефицит товара и рост цен.
Как полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, каждую неделю простоя фабрик цены на электронику будут расти на 1,5—3%.
Он отметил, что проблемы с поставками затронут все китайские бренды, а также Apple и частично Samsung.
Ранее Эльдар Муртазин в беседе со «Взглядом» оценил возможные последствия приостановки поставок смартфонов из Китая.