Суд отменил решение по делу жительницы Краснодара, которую засудили за жалобу Путину

Четвёртый кассационный суд Краснодара отменил решение о взыскании 106 тыс. рублей в пользу строительной компании с Елены Скибы, которая в одиночку воспитывает ребёнка с органическим поражением ЦНС. В 2018 году жительница Краснодара пожаловалась на застройщика президенту России Владимиру Путину, а позже получила от компании иск за публичное, по их мнению, распространение сведений, порочащих деловую репутацию.

Отменив определение апелляционной инстанции, суд постановил вернуть дело Скибы на пересмотр в Краснодарский краевой суд.

«Суд огласил только резолютивную часть вердикта, поэтому мы пока не знаем, что именно послужило основанием для отмены решения краевого суда. То есть сегодня суд не вынес решение в нашу пользу, а, отменив решение апелляционной инстанции, отправил его на рассмотрение опять же в апелляцию, в краевой суд. Там оно будет заново рассматриваться по существу, то есть по правилам первой инстанции», — рассказала RT юрист Скибы Мария Белова.

На судебном заседании, состоявшемся во вторник, 4 февраля, в Краснодаре, присутствовал и представитель застройщика Евгений Мамалыга, ранее отказавшийся общаться с RT по поводу данного дела.

Белова рассказала, что кассационный суд не рассматривал новые доказательства сторон, а лишь выслушал доводы защитника в поддержку её жалобы, то есть в пользу отмены прежнего решения, и доводы Мамалыги, просившего оставить вердикт без изменения.

«Я старалась говорить максимально доступно, что человек был привлечён к ответственности за то, что пожаловался президенту, поделился с ним своими тревогами и опасениями. Ну и, конечно, упомянула о самой очевидной ошибке нижестоящих судов, что моральный вред — это страдания, а юридическое лицо, в пользу которого с Елены взыскали 70 тыс. рублей, испытывать моральные страдания не может», — рассказала Белова.

По её словам, до нового рассмотрения дела она попытается добиться возврата уже взысканных со Скибы 106 тыс. рублей. Также юрист не исключает предъявления в будущем, не в рамках этого разбирательства, встречных исков к застройщику.

«В идеале, я, конечно, хотела, чтобы решение было отменено окончательно без пересмотра, но и этот результат, конечно, очень радует. Большое спасибо RT, я считаю, что огласка этой истории сыграла очень важную роль в нашей сегодняшней победе», — прокомментировала Скиба в беседе с RT итоги заседания.

Как ранее сообщал RT, в 2018 году Прикубанский районный суд взыскал с Елены Скибы 106 тыс. рублей, в том числе за причинение морального вреда, по иску АО МПМК «Краснодарская-1» о защите деловой репутации.

В компании посчитали, что, пожаловавшись в феврале 2018 года президенту и сообщив ему недостоверные сведения, Елена тем самым публично опорочила деловую репутацию компании.

Скиба признала, что часть сведений, которые она сообщила президенту, в частности о начале застройщиком незаконной стройки двух новых многоэтажек, в дальнейшем не подтвердились, но она не преследовала цели опорочить компанию и тем более не делала это публично. Женщина, по её собственным словам, лишь хотела привлечь внимание к сложившейся ситуации, чтобы власти разобрались в ней.

Суд встал на сторону истца, позже с вердиктом согласилась и апелляционная инстанция. При этом опрошенные RT юристы поставили законность решения суда под сомнение, отметив, что по целому ряду аспектов оно противоречит действующему законодательству.