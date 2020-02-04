Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в истязании ребёнка

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Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в истязании мальчика, взятого под опеку.
Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в истязании ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что в начале 2017 года женщину назначили опекуном шестилетнего ребёнка на возмездной основе. С ней заключили договор о приёмной семье.

Мальчик проживал совместно с обвиняемой, её мужем и детьми. В течение полутора лет супруги подвергали ребёнка физическому и психическому насилию. После одной из травм он скончался.

Женщина свою вину не признаёт. Уголовное дело передано в суд. Материалы дела в отношении её мужа выделены в отдельное производство.

Ранее Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело в отношении 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.

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