В Краснодаре завели дело против сотрудника краевого Минприроды за мошенничество

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В Краснодаре возбудили уголовное дело против сотрудника краевого Министерства природных ресурсов и его сообщника, которых подозревают в мошенничестве.
В Краснодаре завели дело против сотрудника краевого Минприроды за мошенничество
  • РИА Новости

Как сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю, против сотрудника министерства и его знакомого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество в крупном размере).

По данным следствия, начальник управления государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов Кубани и его знакомый по предварительному сговору совершили хищение денег у местного предпринимателя.

Проводится расследование, устанавливаются другие эпизоды незаконной деятельности.

Ранее RIA56 сообщало, что суд вынес приговор главе сельсовета Оренбургского района и директору коммерческой фирмы по делу о мошенничестве с крупным участком муниципальной земли.

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