В Краснодаре завели дело против сотрудника краевого Минприроды за мошенничество
- РИА Новости
Как сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю, против сотрудника министерства и его знакомого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество в крупном размере).
По данным следствия, начальник управления государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов Кубани и его знакомый по предварительному сговору совершили хищение денег у местного предпринимателя.
Проводится расследование, устанавливаются другие эпизоды незаконной деятельности.
Ранее RIA56 сообщало, что суд вынес приговор главе сельсовета Оренбургского района и директору коммерческой фирмы по делу о мошенничестве с крупным участком муниципальной земли.