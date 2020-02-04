Специалисты Роскачества оценили портативные и проводные колонки

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору портативных и проводных колонок.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства, в ходе исследования были изучены 17 колонок (12 беспроводных устройств и пять проводных).

Специалисты отметили, что при выборе колонки для дома следует ориентироваться прежде всего на качество звука.

«Производители могут жертвовать этим параметром ради более доступной цены, размера, ударостойкости, заряда аккумулятора и дизайна», — пояснили в ведомстве.

По мнению экспертов, разработчикам умных колонок с встроенным голосовым помощником предстоит решить ряд вопросов по удобству использования и безопасности.

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