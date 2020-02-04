В Минздраве оценили европейскую традицию пить вино за ужином

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Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал европейскую традицию употреблять бокал вина за ужином применительно к России.
В Минздраве оценили европейскую традицию пить вино за ужином
  • Pixabay

В беседе с радио Sputnik он отметил, что для жителей европейской части Средиземноморья это часть образа жизни, однако россиянам стоит относиться к такой привычке с осторожностью.

«Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу. Тут надо понимать, что там жарко, и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее. Также я думаю, что за многие тысячелетия употребления вина это привело к генетическим изменениям у населения средиземноморских стран. Они более устойчивы к вину, но если начнут в таких же количествах пить граппу или коньяк, то последствия будут тяжёлые», — убеждён нарколог.

По его словам, главное воздействие спиртного на организм — токсическое, и безопасной для организма дозы алкоголя не существует.

Ранее Nation News сообщало, что эксперты Роскачества дали рекомендации, как определить качество вина в домашних условиях.

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