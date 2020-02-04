Роспотребнадзор предложил ввести допконтроль на внутренних рейсах

Короткая ссылка
Замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский заявил о необходимости ввести дополнительный контроль на внутренних российских рейсах в связи с угрозой распространения коронавируса.
Роспотребнадзор предложил ввести допконтроль на внутренних рейсах
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, ведомство провело оценку потребностей оснащения аэропортов оборудованием дистанционного измерения.

Он отметил, что Роспотребнадзор «ведёт этот контроль, чтобы понять, везде ли оборудовано, в настоящий момент дефицита не испытываем».

«Тем не менее есть потребность дополнительного контроля на внутренних рейсах, учитывая перемещение внутри страны», — заявил он.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки не зафиксировано.

Всего в России зафиксировано два случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане КНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить