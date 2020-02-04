Роспотребнадзор предложил ввести допконтроль на внутренних рейсах

Замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский заявил о необходимости ввести дополнительный контроль на внутренних российских рейсах в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, ведомство провело оценку потребностей оснащения аэропортов оборудованием дистанционного измерения.

Он отметил, что Роспотребнадзор «ведёт этот контроль, чтобы понять, везде ли оборудовано, в настоящий момент дефицита не испытываем».

«Тем не менее есть потребность дополнительного контроля на внутренних рейсах, учитывая перемещение внутри страны», — заявил он.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки не зафиксировано.

Всего в России зафиксировано два случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане КНР.