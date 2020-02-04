«Победа» прокомментировала инцидент со своим самолётом в Уфе

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В авиакомпании «Победа» заявили, что самолёт рейса Уфа — Москва после начала движения в аэропорту вылета на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия.
«Победа» прокомментировала инцидент со своим самолётом в Уфе
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Лоукостер заявил, что информация о выкатывании самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы не соответствует действительности.

«При выполнении рейса DP436 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Уфы самолёт после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия», — заявили в авиакомпании.

Воздушное судно отбуксировали на стоянку. Самолёт вылетит в Москву после проведения стандартного технического регламента.

Ранее в пресс-службе уфимского аэропорта заявили, что самолёт авиакомпании «Победа», следовавший во Внуково, при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы ВПП.

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