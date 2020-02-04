МВД России пресекло деятельность крупной банды автомошенников

Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников, от действий которых с 2017 года пострадали более 300 человек.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступная группа действовала в Москве, Белгороде, Орле и Курске. По данным МВД, они зарегистрировали несколько юридических лиц и организовали автосалоны.

Злоумышленники брали у граждан автомобили с документами, обещая, что продадут их в короткие сроки и на выгодных условиях. Волк отметила, что подозреваемые не собирались выполнять обязательства перед клиентами.

В результате автовладельцы лишались своих автомобилей и оставались без денег.

«Всего от противоправных действий пострадали более 300 человек. Сумма причинённого им ущерба превысила 100 млн рублей», — цитирует РИА Новости представителя МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Шесть фигурантов арестованы, ещё двух объявили в розыск.