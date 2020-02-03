В Росавиации рассказали об увеличении пассажиропотока в аэропортах страны

В Росавиации рассказали, что российские аэропорты в 2019 году обслужили 220,9 млн человек.

Как сообщает Inforeactor со ссылкой на статистику Федерального агентства воздушного транспорта, это на 6,9% больше показателя 2018 года.

По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, данный показатель по пассажиропотоку российских аэропортов является рекордным для российской и советской авиации.

Уточняется, что на внутренних рейсах аэропорты обслужили более 145,9 млн пассажиров (с учётом постоянных и чартерных рейсов), на международных — более 74 млн пассажиров.