В Росавиации рассказали об увеличении пассажиропотока в аэропортах страны

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В Росавиации рассказали, что российские аэропорты в 2019 году обслужили 220,9 млн человек.
В Росавиации рассказали об увеличении пассажиропотока в аэропортах страны
  • Pixabay

Как сообщает Inforeactor со ссылкой на статистику Федерального агентства воздушного транспорта, это на 6,9% больше показателя 2018 года. 

По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, данный показатель по пассажиропотоку российских аэропортов является рекордным для российской и советской авиации.

Уточняется, что на внутренних рейсах аэропорты обслужили более 145,9 млн пассажиров (с учётом постоянных и чартерных рейсов), на международных — более 74 млн пассажиров.

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