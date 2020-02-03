Эксперты оценили возможные последствия закрытия границы для товарооборота с КНР
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
По мнению экспертов, вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между Россией и КНР на 2—4%.
Специалисты утверждают, что падение может произойти, если карантин на границе продлится более трёх недель.
При этом больше всех пострадают авиаперевозчики, выручка которых сократится на 5—10%.
Также, по оценкам туроператоров, в значительной степени пострадает туристическая отрасль. Потери могут составить $100 млн.
Кроме того, понесут убытки рынки автомобилей и гаджетов.
По данным ФТС, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $109 млрд.
Ранее руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора в Дальневосточном федеральном округе Михаил Щелканов в беседе с РИА Новости Крым прокомментировал закрытие границы с Китаем на Дальнем Востоке.