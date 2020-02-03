Эксперты оценили возможные последствия закрытия границы для товарооборота с КНР

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Аналитики заявили о возможном сокращении товарооборота между Россией и Китаем в связи с карантином на границе из-за коронавируса.
Эксперты оценили возможные последствия закрытия границы для товарооборота с КНР
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

По мнению экспертов, вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между Россией и КНР на 2—4%.

Специалисты утверждают, что падение может произойти, если карантин на границе продлится более трёх недель.

При этом больше всех пострадают авиаперевозчики, выручка которых сократится на 5—10%.

Также, по оценкам туроператоров, в значительной степени пострадает туристическая отрасль. Потери могут составить $100 млн.

Кроме того, понесут убытки рынки автомобилей и гаджетов.

По данным ФТС, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $109 млрд.

Ранее руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора в Дальневосточном федеральном округе Михаил Щелканов в беседе с РИА Новости Крым прокомментировал закрытие границы с Китаем на Дальнем Востоке. 

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