В Тюменской области полицейские спасли трёх человек во время пожара

Сотрудники МО МВД России «Тюменский», старший лейтенант полиции Рустам Абдуллин и майор полиции Кирилл Басаргин, спасли трёх человек при пожаре в частном доме в селе Созонове.

Как сообщает vsluh.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области, они увидели возгорание во время патрулирования.

По данным ведомства, пожар произошёл в частном доме на улице Центральной. В это время там находились три человека: восьмилетний мальчик, его отец и дед.

Участковые выбили окно и помогли жильцам выбраться на улицу.

«В настоящее время решается вопрос о награждении участковых уполномоченных полиции Рустама Абдуллина и Кирилла Басаргина, проявивших мужество в экстремальной ситуации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Inforeactor сообщало, что в Ростовской области предложили наградить 30-летнего Дмитрия Перловича, спасшего пожилую пару при пожаре.