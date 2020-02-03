В Тюменской области полицейские спасли трёх человек во время пожара

Короткая ссылка
Сотрудники МО МВД России «Тюменский», старший лейтенант полиции Рустам Абдуллин и майор полиции Кирилл Басаргин, спасли трёх человек при пожаре в частном доме в селе Созонове.
В Тюменской области полицейские спасли трёх человек во время пожара
  • © УМВД РФ по Тюменской области

Как сообщает vsluh.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области, они увидели возгорание во время патрулирования.

По данным ведомства, пожар произошёл в частном доме на улице Центральной. В это время там находились три человека: восьмилетний мальчик, его отец и дед.

Участковые выбили окно и помогли жильцам выбраться на улицу.

«В настоящее время решается вопрос о награждении участковых уполномоченных полиции Рустама Абдуллина и Кирилла Басаргина, проявивших мужество в экстремальной ситуации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Inforeactor сообщало, что в Ростовской области предложили наградить 30-летнего Дмитрия Перловича, спасшего пожилую пару при пожаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить