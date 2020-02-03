РИА Новости Крым выпустило фильм о работе лидеров «большой тройки» в Ялте

РИА Новости Крым выпустило фильм о жизни и работе лидеров «большой тройки», приуроченный к 75-летию Ялтинской конференции.

Специальный проект «Ялта-45» посвящён пребыванию лидера СССР Иосифа Сталина, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и президента США Франклина Делано Рузвельта в Крыму.

В частности, фильм рассказывает о принятых мерах безопасности, тщательно продуманных важных мелочах встречи, а также о том, какая погода стояла в те дни и чем кормили мировых лидеров.

Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трёх союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции — Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства.