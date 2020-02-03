Эксперт оценил идею приблизить парковки к берегам водоёмов

Адвокат Светлана Ромахова прокомментировал внесённую в Госдуму законодательным собранием Оренбургской области инициативу, предлагающую сократить запретную зону для автомобилистов вдоль берегов водоёмов до 50 м.

По её мнению, принятие предложения может привести к загрязнению водных объектов.

«Не могу согласиться, что 200-метровая водоохранная зона снижает доступность водных объектов для граждан, наличие транспортных средств практически уже на берегу (50 м — это крайне мало, это практически уже на пляже может стоять транспортное средство) доступность «берегового» отдыха не повысит, а лишь приведёт к лишнему загрязнению водных объектов», — отметила Светлана Ромахова в беседе с «Российской газетой».

Она добавила, что соответствующие поправки могут перечеркнуть действия, уже осуществлённые в рамках нацпроекта «Экология».

В октябре советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Илья Разбаш в беседе с НСН рассказал о Всероссийской акции по уборке водоёмов и их берегов «Вода России».