В Челябинской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Короткая ссылка
В Минэкологии Челябинской области сообщили о введении режима неблагоприятных метеоусловий в связи с чёрным дымом в городе.
В Челябинской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий
  • © commons.wikimedia.org

Как передаёт URA.RU, режим для рассеивания выбросов предприятий 3 февраля введён в Челябинске, Коркине, Карабаше и Златоусте до 19:00, в Магнитогорске и Сатке режим НМУ действует до 14:00.

В Минэкологии отметили, что в этот период предприятия обязаны снизить выбросы на 15—20%.

«На основании поступающих обращений от жителей Минэкологии утром направило передвижные лаборатории в Коркино, Копейск и Ленинский район Челябинска. На данный момент ведутся замеры воздуха. Также по предполагаемым источникам с проверкой выехали специалисты регионального экологического надзора», — подчеркнул замминистра экологии области Виталий Безруков.

Как уточнили в ведомстве, контроль за состоянием атмосферного воздуха в Челябинске ведётся на 14 стационарных постах мониторинга и двух передвижных лабораториях.

29 января «Реальное время» сообщало, что инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили в Буинском районе свалку площадью около 1 га.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить