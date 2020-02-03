В Челябинской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий

В Минэкологии Челябинской области сообщили о введении режима неблагоприятных метеоусловий в связи с чёрным дымом в городе.

Как передаёт URA.RU, режим для рассеивания выбросов предприятий 3 февраля введён в Челябинске, Коркине, Карабаше и Златоусте до 19:00, в Магнитогорске и Сатке режим НМУ действует до 14:00.

В Минэкологии отметили, что в этот период предприятия обязаны снизить выбросы на 15—20%.

«На основании поступающих обращений от жителей Минэкологии утром направило передвижные лаборатории в Коркино, Копейск и Ленинский район Челябинска. На данный момент ведутся замеры воздуха. Также по предполагаемым источникам с проверкой выехали специалисты регионального экологического надзора», — подчеркнул замминистра экологии области Виталий Безруков.

Как уточнили в ведомстве, контроль за состоянием атмосферного воздуха в Челябинске ведётся на 14 стационарных постах мониторинга и двух передвижных лабораториях.

29 января «Реальное время» сообщало, что инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили в Буинском районе свалку площадью около 1 га.