Началась операция по спасению двух альпинистов на Эльбрусе

Спасатели МЧС России начали поисково-спасательные работы на горе Эльбрус, где ранее два альпиниста запросили помощь.

«На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России», — цитирует Интерфакс пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в работах принимают участие семь человек и две единицы техники.

Альпинисты запросили помощь на высоте 5200 м. По предварительным данным, у одного из них признаки горной болезни.

26 сентября 2019 года «Крыминформ» сообщало, что в Судаке спасли альпиниста, сорвавшегося с горы Сокол.