Началась операция по спасению двух альпинистов на Эльбрусе
- РИА Новости
«На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России», — цитирует Интерфакс пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в работах принимают участие семь человек и две единицы техники.
Альпинисты запросили помощь на высоте 5200 м. По предварительным данным, у одного из них признаки горной болезни.
26 сентября 2019 года «Крыминформ» сообщало, что в Судаке спасли альпиниста, сорвавшегося с горы Сокол.