В Оренбурге завели дело по факту травмирования пенсионерки на льду у дома

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В Оренбурге завели уголовное дело по факту травмирования пенсионерки на льду у дома.
В Оренбурге завели дело по факту травмирования пенсионерки на льду у дома
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на областное СУ СК России.

По данным следователей, 27 декабря 2019 года 77-летняя женщина поскользнулась и упала на Новой улице. У неё диагностировали перелом плеча.

В настоящее время устанавливаются лица, отвечающие в ТСЖ за уборку снега и льда на пешеходных дорожках.

Ранее портал kp.ru сообщал, что прокуратура отчиталась о проверке по факту травмирования ребёнка в результате падения снега на Урале.

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