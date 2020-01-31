Представители Удмуртии вышли в региональный полуфинал конкурса «Лидеры России»
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Всего от Приволжского федерального округа было направлено почти 42 тыс. заявок. Приглашение в полуфинал получили 335 человек.
На повторном компьютерном тестировании 31 января участники должны подтвердить результаты онлайн-этапа.
В течение основных дней полуфинала, 1 и 2 февраля, конкурсантам предстоит показать свои лидерские качества и посоперничать в очных оценочных мероприятиях. Финалисты от ПФО отправятся в Сочи на суперфинал.
Ранее ФАН сообщало, что на конкурс «Лидеры России» в рамках спецзадания «Сердце лидера» представили более 21 тыс. социальных проектов.