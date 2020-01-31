Под Севастополем обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны

В посёлке Любимовка обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Работами занимались военнослужащие подразделений морской пехоты ЧФ совместно с представителями ГУ МЧС России по Севастополю.

Взрывоопасный предмет, обнаруженный местными жителями, идентифицировали как 50-килограммовую немецкую авиабомбу SD-50.

В ноябре 2019 года портал kp.ru сообщал, что в Курской области обезвредили мину времён Великой Отечественной войны.