Эксперт оценил идею повысить штрафы для водителей
- РИА Новости
Он полагает, что нововведения глобально не повлияют на снижение аварийной ситуации на дорогах.
«Потому что и сегодня любой из штрафов, который только существует, достаточно серьёзно бьёт по карману автолюбителей. Я всё-таки соотносил бы прежде какие-то доходы населения с суммой штрафа», — отметил Хайцеэр в беседе с телеканалом «360».
По его мнению, с повышением штрафов нервозность водителей повысится, а количество нарушителей принципиально не уменьшится.
Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе со «Взглядом» также оценил предложение ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения.