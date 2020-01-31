Эксперт оценил идею повысить штрафы для водителей

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Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр прокомментировал инициативу Минюста повысить штрафы для водителей в несколько раз.
Эксперт оценил идею повысить штрафы для водителей
  • РИА Новости

Он полагает, что нововведения глобально не повлияют на снижение аварийной ситуации на дорогах.

«Потому что и сегодня любой из штрафов, который только существует, достаточно серьёзно бьёт по карману автолюбителей. Я всё-таки соотносил бы прежде какие-то доходы населения с суммой штрафа», — отметил Хайцеэр в беседе с телеканалом «360».

По его мнению, с повышением штрафов нервозность водителей повысится, а количество нарушителей принципиально не уменьшится.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе со «Взглядом» также оценил предложение ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения.

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