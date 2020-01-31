Эксперт оценил предложение увеличить штрафы за превышение скорости в России

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Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин оценил предложение ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, в том числе повысить штраф за превышение скорости.
Эксперт оценил предложение увеличить штрафы за превышение скорости в России
  • РИА Новости

«На мой взгляд, не стоит ужесточать штрафы. Проблема не в суровости наказания, а в его неотвратимости — нужно именно это обеспечивать. Кстати, внедрение фото- и видеофиксации этой цели способствует», — сказал эксперт в беседе со «Взглядом».

Как считает Похмелкин, нужно устранять причины и условия, способствующие совершению административных нарушений.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал предложение ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, в том числе повысить штраф за превышение скорости.

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