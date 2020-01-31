Строительство соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе планируют завершить к 2024 году

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Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан рассказал о планах по завершению строительства соборной мечети «Ар-Рахим» к 2024 году.
Строительство соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе планируют завершить к 2024 году
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Об этом сообщает «Реальное время».

«Я видел её снаружи: строение действительно впечатляющее (рассчитано на 6 тыс. человек), выбрано хорошее место. Строительство выполнено на 30%. Планируют построить до 2024 года», — заявил турецкий дипломат.

Генконсул добавил, что Турция имеет большой опыт в делах строительства больших мусульманских сооружений и турецкая сторона готова поддержать проект в случае необходимости.

Информацию о планах по завершению строительства объекта также подтвердили и в Духовном управлении мусульман Республики Башкортостан.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в 2019 году сдали 52 долгостроя.

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