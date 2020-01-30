Пассажирский самолёт благополучно вернулся в аэропорт Внуково

Пассажирский самолёт авиакомпании «ЮТэйр» успешно совершил посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр» сообщили, что на самолёте, выполнявшем рейс из Москвы в Ростов-на-Дону, сработал датчик положения закрылков.

В целях безопасности командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт вылета.

При этом авиаперевозчик опроверг сообщения некоторых Telegram-каналов об аварийной посадке борта.

Ранее источник заявил, что самолёт возвращается во Внуково из-за технических проблем.