Пассажирский самолёт благополучно вернулся в аэропорт Внуково
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- РИА Новости
В пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр» сообщили, что на самолёте, выполнявшем рейс из Москвы в Ростов-на-Дону, сработал датчик положения закрылков.
В целях безопасности командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт вылета.
При этом авиаперевозчик опроверг сообщения некоторых Telegram-каналов об аварийной посадке борта.
Ранее источник заявил, что самолёт возвращается во Внуково из-за технических проблем.