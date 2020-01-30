В АТОР заявили о возможном росте числа туристов из России в Хорватии

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила о возможном росте числа российских туристов в Хорватии.

Об этом сообщает газета «Известия».

В 2019 году Хорватию посетили 154 тыс. россиян.

«По предварительной оценке туристических компаний, в этом году динамика спроса может достичь 15% по сравнению с прошлым годом. В прогнозах они опираются на акции раннего бронирования», — сказала Ломидзе на панельной дискуссии, посвящённой Дню хорватского туризма в России.

Всего в прошлом году страну посетили 21 млн туристов.

Ранее Nation News сообщал, что названы самые популярные города России среди иностранных туристов по итогам осени 2019 года.