В АТОР заявили о возможном росте числа туристов из России в Хорватии
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
В 2019 году Хорватию посетили 154 тыс. россиян.
«По предварительной оценке туристических компаний, в этом году динамика спроса может достичь 15% по сравнению с прошлым годом. В прогнозах они опираются на акции раннего бронирования», — сказала Ломидзе на панельной дискуссии, посвящённой Дню хорватского туризма в России.
Всего в прошлом году страну посетили 21 млн туристов.
Ранее Nation News сообщал, что названы самые популярные города России среди иностранных туристов по итогам осени 2019 года.