В Омске госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

В Омске госпитализировали пациента, который почувствовал себя плохо после прибытия из Китая, с подозрением на коронавирус. Об этом заявила замглавы регионального Минздрава Ольга Богданова.

Она объяснила, что все случаи заболевания ОРВИ у лиц, которые в течение последних 14 дней прибыли из Китая, считаются потенциально подозрительными на наличие коронавируса.

«В данном случае все действия медиков соответствовали алгоритму действий при подозрении на коронавирус. Подозрение было вызвано только тем, что пациент пребывал в Китае», — цитирует её РИА Новости.

Богданова добавила, что пациента изолировали, он находится в боксе инфекционного отделения в стабильном состоянии.

Симптомы болезни у пациента похожи на ОРВИ. В Минздраве уточнили, что у пациента взяты анализы, по итогам исследования которых станет известно, коронавирус это или нет.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге разработали план по предупреждению распространения коронавируса.