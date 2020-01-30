В Омске госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

Короткая ссылка
В Омске госпитализировали пациента, который почувствовал себя плохо после прибытия из Китая, с подозрением на коронавирус. Об этом заявила замглавы регионального Минздрава Ольга Богданова.
В Омске госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Она объяснила, что все случаи заболевания ОРВИ у лиц, которые в течение последних 14 дней прибыли из Китая, считаются потенциально подозрительными на наличие коронавируса.

«В данном случае все действия медиков соответствовали алгоритму действий при подозрении на коронавирус. Подозрение было вызвано только тем, что пациент пребывал в Китае», — цитирует её РИА Новости.

Богданова добавила, что пациента изолировали, он находится в боксе инфекционного отделения в стабильном состоянии.

Симптомы болезни у пациента похожи на ОРВИ. В Минздраве уточнили, что у пациента взяты анализы, по итогам исследования которых станет известно, коронавирус это или нет.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге разработали план по предупреждению распространения коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить