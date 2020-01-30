Вирусолог оценил закрытие границы с Китаем на Дальнем Востоке

Руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора в Дальневосточном федеральном округе Михаил Щелканов прокомментировал закрытие границы с Китаем на Дальнем Востоке.

По мнению специалиста, это оправданная мера, однако её недостаточно в борьбе с распространением коронавируса.

«Мера совершенно верная и адекватная существующей угрозе. По моему мнению, она запоздала на неделю, но, учитывая тот факт, что за это время ничего не случилось, мы можем надеяться, что она свою роль сыграет», — отметил Щеглов в беседе с РИА Новости Крым.

Он добавил, что немалую угрозу несут авиаперевозки, поскольку пассажиры, находясь в инкубационном периоде, могут преодолеть любой пограничный контроль.

Учёный предположил, что Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск являются наиболее вероятными точками завоза коронавируса в Россию, и предложил полностью закрыть туристическое авиасообщение с Китаем в рамках противоэпидемических мероприятий.

Политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал возможные последствия закрытия границы между Россией и Китаем.