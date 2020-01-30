Билетная система московского транспорта получила международную премию

Билетная система транспорта Москвы стала обладателем международной премии Transport Ticketing Global.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, основными конкурентами российской столицы стали автобусные операторы Великобритании и Германии, оператор железнодорожного транспорта Манчестера и др.

«В основу билетной системы московского транспорта мы заложили лучшие решения, которые были в мире, и считаем, что это очень успешный проект, позволивший объединить весь городской транспорт Москвы», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В настоящее время проезд в городском транспорте можно оплатить несколькими способами: картой «Тройка» и носителями (браслеты, кольца и т. п.), объединённой картой («Тройка-Подорожник», «Тройка-Стрелка», «Тройка» и банки-партнёры), бесконтактной банковской картой, электронным устройством, а также купить проездные в автоматах и кассах.

Ранее вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков в беседе с телеканалом «360» заявил, что правительство Московской области и столичная мэрия приступили к разработке единой транспортной платёжной системы.