В Ижевске откроют новый монумент в честь 90-летия ВДВ

В Ижевске откроют новый монумент в честь 90-летия Воздушно-десантных войск России.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу города.

Памятник разместят в сквере Дворца детского (юношеского) творчества. Церемония открытия состоится 2 августа.

«Монумент Славы ВДВ олицетворяет героизм наших земляков и сохраняет историческую память», — заявил председатель Союза десантников Удмуртии Алексей Лебедев.

По его словам, памятник украсят портретные барельефы погибших воинов.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге предложили создать единый реестр воинских захоронений и памятников.