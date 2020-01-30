Артиллеристы ЗВО провели учения в Ленобласти
- © Вадим Жернов
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Военнослужащие уничтожили железобетонные и каменные укрепления условного противника. Огонь вели расчёты самоходных установок «Акация» и «Нона-К», а также противотанковых пушек «Рапира».
Разведка использовала комплексы управления и связи «Стрелец» и беспилотники «Орлан-10».
К занятиям привлекли около 100 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.
Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.