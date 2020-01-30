Эксперты Сбербанка провели цикл лекций в российских вузах

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Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о лекциях по управлению финансами в цифровую эпоху, которые провели в российских вузах специалисты банка.
Эксперты Сбербанка провели цикл лекций в российских вузах
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как сообщает сайт «Аргументы и факты», занятия, приуроченные ко Дню студента, прошли с 22 по 30 января более чем в 170 российских вузах. Их посетили более 20 тыс. студентов.

Эксперты рассказали о планировании личного бюджета, управлении финансовыми рисками, инструментах приумножения сбережений и формирования капитала для будущей пенсии, а также об основах кибербезопасности и правилах защиты от мошенников.

«Наши лекции были посвящены двум ключевым аспектам персонального финансового менеджмента: как не потерять заработанные деньги и как их приумножить. Здесь важно помнить, что наряду с риском инвестирования есть и риск неинвестирования, когда деньги просто лежат в кошельке или на карте и расходуются на необязательные вещи», — отметил Ведяхин.

По его словам, чем раньше человек выбирает грамотную стратегию инвестирования, тем больший доход получает впоследствии.

Ранее «Известия» сообщали, что более 70% работающих россиян моложе 30 лет имеют накопления.

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