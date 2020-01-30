Прокуратура будет добиваться реабилитации сироты на Кубани по делу о вырубке деревьев

Прокуратура Краснодарского края будет добиваться реабилитации 24-летнего сироты Василия Попкова, ранее обвиняемого в незаконной рубке деревьев на школьном дворе в посёлке Мезмай. Об этом RT заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

«Поставлен вопрос об отмене постановления районного суда и прекращении уголовного дела в отношении Василия Попкова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления и признании за ним права на реабилитацию», — рассказали в Генпрокуратуре.

Ранее RT рассказывал о приговоре суда 24-летнему Василию Попкову, которого обвиняли в незаконной рубке деревьев на территории местной школы.

По версии следствия, он нанёс ущерб учебному заведению и администрации района на сумму около 66 тыс. рублей. Однако сам Василий утверждает, что распилил поваленные ветром деревья, которые упали на тропинку и мешали проходу.

В итоге уголовное дело в отношении Попкова было прекращено в связи с примирением сторон, однако это означает, что молодой человек виновен и не имеет права на реабилитацию.

28 января региональная прокуратура вынесла апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда.