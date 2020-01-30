В Госдуме оценили вероятность отказа от наличных денег в России

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал прогноз экспертов ВШЭ, согласно которому Россия к 2035 году сможет практически полностью отказаться от наличных денег в пользу электронных сервисов.
В Госдуме оценили вероятность отказа от наличных денег в России
  • РИА Новости

«Уже больше половины переводов осуществляется безналично. Тенденция такова, что доля наличных в обороте быстро сокращается, поэтому вполне вероятно, что к 2035 году их будет меньше 10%. Или даже раньше», — отметил парламентарий в беседе с «Парламентской газетой».

Он добавил, что в настоящее время государству нужно сконцентрироваться на обеспечении безопасности электронных платежей и сохранности счетов граждан.

Ранее главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с наличными и безналичными расчётами в России.

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