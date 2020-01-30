На Ямале суд вынес приговор по делу о распространении наркотиков

Короткая ссылка
На Ямале суд вынес приговор троим участникам организованной преступной группы, которые занимались незаконным распространением синтетических наркотиков.
На Ямале суд вынес приговор по делу о распространении наркотиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

«Суд с учётом наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и роли каждого из участников организованной преступной группы в преступной деятельности назначил наркосбытчикам наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет», — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, двое мужчин и женщина с августа по сентябрь 2018 года распространяли наркотики в Губкинском, Ноябрьске, Муравленко и в Пуровском районе.

В ходе расследования у преступников были изъяты наркотические средства общей массой около 400 граммов.

В ведомстве уточнили, что мужчинам предстоит отбывать наказание в исправительных колониях строгого режима, а женщине — в колонии общего режима.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Омске пресекли работу интернет-магазина, через который распространялись наркотики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить