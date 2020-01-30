На Ямале суд вынес приговор по делу о распространении наркотиков

На Ямале суд вынес приговор троим участникам организованной преступной группы, которые занимались незаконным распространением синтетических наркотиков.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

«Суд с учётом наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и роли каждого из участников организованной преступной группы в преступной деятельности назначил наркосбытчикам наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет», — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, двое мужчин и женщина с августа по сентябрь 2018 года распространяли наркотики в Губкинском, Ноябрьске, Муравленко и в Пуровском районе.

В ходе расследования у преступников были изъяты наркотические средства общей массой около 400 граммов.

В ведомстве уточнили, что мужчинам предстоит отбывать наказание в исправительных колониях строгого режима, а женщине — в колонии общего режима.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Омске пресекли работу интернет-магазина, через который распространялись наркотики.