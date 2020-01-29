Федерация еврейских общин России отметила 20-летие

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма — отметила 20-летие. Съезд, приуроченный к этому событию, прошёл 28—29 января в Московском еврейском общинном центре.

«За 20 лет активной деятельности мы видим реальные результаты своих дел. Это измеряется не столько статистическими данными, сколько количественным и, главное, качественным изменением общины, члены которой придают всё большее значение своей еврейской самоидентификации, видя в иудаизме фундаментальное значение для жизни», — сказали в пресс-службе ФЕОР.

Там отметили, что на прошедшем съезде присутствовали раввины и председатели общин из 140 городов России. Было принято шесть резолюций, в частности, о сохранении исторической правды и о противодействии ксенофобии и антисемитизму.

Кроме того, был переизбран президент федерации Александр Борода.

«Мы всегда выступаем резко против каких-либо попыток реабилитировать коллаборационизм фашизму, мы не боимся называть своими именами убийц и не готовы увиливать от исторической правды. Наша позиция широко транслируется в СМИ и мы должны её транслировать сообща, донося её до мирового сообщества. Особенно важно это делать в 75-летний, юбилейный год Великой Победы», — сказал он.

Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме оценил деятельность ФЕОР, направленную на объединение еврейских общин, возрождение богатейших исторических, духовных, культурных традиций последователей иудаизма в России.

«И конечно, в год 75-летия Великой Победы особо отмечу огромное внимание, которое ФЕОР уделяет заботе о ветеранах, воспитанию молодёжи на непреходящих нравственных, патриотических идеалах и ценностях, сбережению исторической правды о Великой Отечественной войне», — подчеркнул он.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин отметил вклад федерации в борьбу с ксенофобией, антисемитизмом и экстремизмом.

«Важно, что вы всегда твёрдо противостоите попыткам оправдать преступления фашизма, подвергнуть пересмотру итоги Второй мировой войны — отстаиваете правду о трагических событиях прошлого. В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне эта позиция федерации имеет особое значение», — подчёркивается в телеграмме.

Главный раввин России Берл Лазар отметил, что антисемитизм в стране сегодня находится на самом низком историческом уровне.

«Недавно в Иерусалиме отмечали День памяти жертв Холокоста. Там все заметили, что евреи в России чувствуют себя комфортно, открыто демонстрируют своё еврейство и пользуются уважением от государства и окружающих», — сказал он на открытии съезда.

ФЕОР — крупнейшая российская централизованная еврейская организация, объединяющая религиозные общины на всей территории страны.

Она занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры.