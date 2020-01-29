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На реализацию нацпроектов в Тверской области направят 11,8 млрд рублей в 2020 году

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На реализацию национальных проектов в Тверской области направят 11,8 млрд рублей в 2020 году.
На реализацию нацпроектов в Тверской области направят 11,8 млрд рублей в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по реализации средств. В частности, нужно построить и открыть не менее семи детсадов и по меньшей мере одну школу на 1,2 тыс. мест, начать строительство новой детской больницы в Твери.

Кроме того, требуется благоустроить как минимум 56 дворов и 81 общественное пространство, продолжить ремонт региональных и муниципальных автотрасс, модернизацию и переоснащение медучреждений.

Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае увеличат расходы на нацпроекты.

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