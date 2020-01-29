В Удмуртии введут региональный маткапитал с 2021 года

Региональный материнский капитал на улучшение жилищных условий станут выплачивать в Удмуртии с 2021 года.

Как сообщает интернет-издание «Сусанин», об этом заявила министр социальной политики и труда региона Татьяна Чуракова.

На выплату в размере 240 тыс. рублей смогут претендовать родители, у которых родился третий и последующий ребёнок.

«Обычно именно на первоначальный капитал семьям сложно выкроить какие-то средства», — сказала министр.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала предложение использовать средства маткапитала на оплату услуг по газификации жилых помещений и подключению их к системам водоснабжения.