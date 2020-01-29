Эксперт оценил сообщения о новых паспортах России

Короткая ссылка
Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков оценил сообщения о новых российских паспортах.
Эксперт оценил сообщения о новых паспортах России
  • РИА Новости

«Самое первое и неоспоримое преимущество внедрения электронных паспортов для россиян — пропадает необходимость хранить и носить с собой кипу различных бумаг. СНИЛС, ИНН, водительские права и многое другое будет прочитано с паспорта специальным устройством в госорганах или сотрудниками ГИБДД», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, отпадёт необходимость заполнять вручную многие документы для получения государственных услуг.

Как отметил Зыков, власти намерены сделать бесплатным доступ к целому ряду сервисов, чтобы максимально облегчить гражданам взаимодействие с чиновниками.

«Электронное удостоверение — ещё один этап для достижения поставленной цели», — добавил он.

Ранее руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала в беседе с газетой «Известия», как будут выглядеть новые паспорта России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить