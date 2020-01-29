Эксперт оценил сообщения о новых паспортах России

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков оценил сообщения о новых российских паспортах.

«Самое первое и неоспоримое преимущество внедрения электронных паспортов для россиян — пропадает необходимость хранить и носить с собой кипу различных бумаг. СНИЛС, ИНН, водительские права и многое другое будет прочитано с паспорта специальным устройством в госорганах или сотрудниками ГИБДД», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, отпадёт необходимость заполнять вручную многие документы для получения государственных услуг.

Как отметил Зыков, власти намерены сделать бесплатным доступ к целому ряду сервисов, чтобы максимально облегчить гражданам взаимодействие с чиновниками.

«Электронное удостоверение — ещё один этап для достижения поставленной цели», — добавил он.

Ранее руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала в беседе с газетой «Известия», как будут выглядеть новые паспорта России.