Эксперт оценил сообщения о новых паспортах России
- РИА Новости
«Самое первое и неоспоримое преимущество внедрения электронных паспортов для россиян — пропадает необходимость хранить и носить с собой кипу различных бумаг. СНИЛС, ИНН, водительские права и многое другое будет прочитано с паспорта специальным устройством в госорганах или сотрудниками ГИБДД», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, отпадёт необходимость заполнять вручную многие документы для получения государственных услуг.
Как отметил Зыков, власти намерены сделать бесплатным доступ к целому ряду сервисов, чтобы максимально облегчить гражданам взаимодействие с чиновниками.
«Электронное удостоверение — ещё один этап для достижения поставленной цели», — добавил он.
Ранее руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала в беседе с газетой «Известия», как будут выглядеть новые паспорта России.