В Подмосковье в 2020 году закроют полигоны «Лесная» и «Ядрово»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о планах по закрытию полигонов «Лесная» и «Ядрово» в 2020 году.

«Сегодня закрыты 28 из 39 старых свалок, и в этом году Министерство ЖКХ, Евгений Акимович (Хромушин) своими руками закроет «Ядрово» в Волоколамске и «Лесную» в Серпухове», — приводит телеканал «360» слова Воробьёва.

Кроме того, губернатор заявил об отмене платы за вывоз мусора для жителей домов, которые находятся в пятикилометровой зоне от полигонов.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что проверка Министерства ТЭК и ЖКХ выявила нарушения технологии захоронения и сортировки мусора на полигоне ТКО в Белореченском районе Краснодарского края.