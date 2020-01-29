В Подмосковье в 2020 году закроют полигоны «Лесная» и «Ядрово»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о планах по закрытию полигонов «Лесная» и «Ядрово» в 2020 году.
В Подмосковье в 2020 году закроют полигоны «Лесная» и «Ядрово»
  • РИА Новости

«Сегодня закрыты 28 из 39 старых свалок, и в этом году Министерство ЖКХ, Евгений Акимович (Хромушин) своими руками закроет «Ядрово» в Волоколамске и «Лесную» в Серпухове», — приводит телеканал «360» слова Воробьёва.

Кроме того, губернатор заявил об отмене платы за вывоз мусора для жителей домов, которые находятся в пятикилометровой зоне от полигонов.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что проверка Министерства ТЭК и ЖКХ выявила нарушения технологии захоронения и сортировки мусора на полигоне ТКО в Белореченском районе Краснодарского края.

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