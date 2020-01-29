Эксперт оценил эффективность иммуномодулирующих препаратов при лечении ОРВИ

Фармаколог Александр Хаджидис прокомментировал эффективность использования иммуномодулирующих лекарств при лечении острой респираторной вирусной инфекции.

По его мнению, эффективность таких препаратов вызывает сомнения.

«Когда мы говорим о пяти-семидневном приёме иммуномодулирующего препарата, то понимаем, что клетки за такое короткое время просто не смогли бы среагировать на вирус и начать работать так, как это описывают производители препаратов», — пояснил Хаджидис в беседе с Inforeactor.

По словам фармаколога, в течение недели организм сам способен победить заболевание.

Ранее ФАН сообщало, что врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о продуктах, с помощью которых можно защитить организм от инфекций и вирусов.