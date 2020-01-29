Эксперт оценил эффективность иммуномодулирующих препаратов при лечении ОРВИ

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Фармаколог Александр Хаджидис прокомментировал эффективность использования иммуномодулирующих лекарств при лечении острой респираторной вирусной инфекции.
Эксперт оценил эффективность иммуномодулирующих препаратов при лечении ОРВИ
  • РИА Новости

По его мнению, эффективность таких препаратов вызывает сомнения.

«Когда мы говорим о пяти-семидневном приёме иммуномодулирующего препарата, то понимаем, что клетки за такое короткое время просто не смогли бы среагировать на вирус и начать работать так, как это описывают производители препаратов», — пояснил Хаджидис в беседе с Inforeactor.

По словам фармаколога, в течение недели организм сам способен победить заболевание.

Ранее ФАН сообщало, что врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о продуктах, с помощью которых можно защитить организм от инфекций и вирусов.

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