Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».

«В ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии (рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. — RT) поступает очень много предложений. В этом, собственно, и заключается цель дискуссии — собрать мнения», — цитирует Интерфакс Пескова.

Как пояснил представитель Кремля, президент «выдвинул свою инициативу, а уже далее в абсолютно свободном режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера».

После обсуждения, указал он, «какие-то будут отсеиваться, какие-то — приниматься».

«И отсюда появится уже искомый итог работы комиссии. Поэтому пока это идёт в режиме дискуссии», — добавил он.

Песков подчеркнул, что инициатива о термине «верховный правитель» новая.

«Это новая инициатива. Президент Путин ничего не думает по этому поводу. Там очень много разных предложений», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее сопредседатель рабочей группы, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, отвечая на вопросы «Российской газеты», рассказал о поступающих комиссии предложениях по изменению Конституции.

По его словам, «есть и весьма любопытные», которые предлагают переименовать должность главы государства на «верховный правитель».