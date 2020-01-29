В Минэкологии Татарстана рассказали о проверке свалки в Буинском районе

Инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили в Буинском районе свалку площадью около 1 га.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства, в ходе проверки выяснилось, что отходы на данный участок выбрасывают местные жители.

В Буинский городской суд Республики Татарстан направлено исковое заявление об устранении нарушения природоохранного законодательства.

Экологи ходатайствуют обязать администрацию сельского поселения ликвидировать свалку в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в лесах Подмосковья ликвидировали 600 свалок в 2019 году.