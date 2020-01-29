Роспотребнадзор рассказал о возможных осложнениях после гриппа

Короткая ссылка
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о возможных осложнениях после гриппа.
Роспотребнадзор рассказал о возможных осложнениях после гриппа
  • РИА Новости

Как сообщает ФАН со ссылкой на сайт ведомства, чаще всего осложнения затрагивают дыхательную систему, органы сердечно-сосудистой системы и кроветворения. Также они могут возникнуть в работе нервной или мочеполовой системы.

«В группе риска по неблагоприятному исходу заболевания находятся дети до года и взрослые старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и эндокринной патологией», — отметили в Роспотребнадзоре.

По словам экспертов, осложнения гриппа делятся на две группы. Первая связана с течением заболевания, второй тип — это осложнения, возникшие в результате присоединения бактериальной инфекции.

По мнению специалистов, единственным надёжным способом профилактики гриппа является вакцинация.

Ранее Nation News сообщал, что специалисты Роспотребнадзора отметили низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в сравнении с недельными эпидемическими порогами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить