Роспотребнадзор рассказал о возможных осложнениях после гриппа

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о возможных осложнениях после гриппа.

Как сообщает ФАН со ссылкой на сайт ведомства, чаще всего осложнения затрагивают дыхательную систему, органы сердечно-сосудистой системы и кроветворения. Также они могут возникнуть в работе нервной или мочеполовой системы.

«В группе риска по неблагоприятному исходу заболевания находятся дети до года и взрослые старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и эндокринной патологией», — отметили в Роспотребнадзоре.

По словам экспертов, осложнения гриппа делятся на две группы. Первая связана с течением заболевания, второй тип — это осложнения, возникшие в результате присоединения бактериальной инфекции.

По мнению специалистов, единственным надёжным способом профилактики гриппа является вакцинация.

Ранее Nation News сообщал, что специалисты Роспотребнадзора отметили низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в сравнении с недельными эпидемическими порогами.