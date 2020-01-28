Число выданных автокредитов в Удмуртии выросло на 10,7% в 2019 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй и аналитического агентства «Автостат».
В среднем по России показатель оценивается в 11,9%.
По итогам года в стране зафиксировали наибольшее с 2013 года количество машин, проданных в кредит. Объём рынка новых легковых автомобилей в 2019-м снизился при этом на 2,5%.
Ранее ФАН сообщало о рейтинге самых комфортных автомобилей.