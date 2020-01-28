Число выданных автокредитов в Удмуртии выросло на 10,7% в 2019 году

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В 2019 году в Удмуртии выдали более 16 тыс. автокредитов. Прирост по числу предоставленных займов на покупку новых и подержанных машин составил 10,7%.
Число выданных автокредитов в Удмуртии выросло на 10,7% в 2019 году
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй и аналитического агентства «Автостат».

В среднем по России показатель оценивается в 11,9%.

По итогам года в стране зафиксировали наибольшее с 2013 года количество машин, проданных в кредит. Объём рынка новых легковых автомобилей в 2019-м снизился при этом на 2,5%.

Ранее ФАН сообщало о рейтинге самых комфортных автомобилей.

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