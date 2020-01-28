Одинцово признали самым безопасным муниципалитетом Московской области

Одинцовский городской округ стал лучшим муниципалитетом Подмосковья в плане безопасности.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, Одинцово признали победителем смотра-конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Московской области».

«В 2019 году нам удалось достичь серьёзных успехов в обеспечении безопасности. Помимо первого места в профильном смотре-конкурсе, мы занимаем лидирующие позиции по другим направлениям», — подчеркнул заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Максим Ширманов.

В прошлом году муниципалитет присоединил к системе «Безопасный регион» больше 4,4 тыс. видеокамер.

Кроме того, там работают 16 участковых пунктов полиции, а операторы местной Системы-112 обработали больше 420 тыс. вызовов и сообщений за год.