Одинцово признали самым безопасным муниципалитетом Московской области

Короткая ссылка
Одинцовский городской округ стал лучшим муниципалитетом Подмосковья в плане безопасности.
Одинцово признали самым безопасным муниципалитетом Московской области
  • @ivanov_odincovo
  • Instagram

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, Одинцово признали победителем смотра-конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Московской области».

«В 2019 году нам удалось достичь серьёзных успехов в обеспечении безопасности. Помимо первого места в профильном смотре-конкурсе, мы занимаем лидирующие позиции по другим направлениям», — подчеркнул заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Максим Ширманов.

В прошлом году муниципалитет присоединил к системе «Безопасный регион» больше 4,4 тыс. видеокамер.

Кроме того, там работают 16 участковых пунктов полиции, а операторы местной Системы-112 обработали больше 420 тыс. вызовов и сообщений за год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить